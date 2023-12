Michel B. Jordan - Reprodução / Instagram

Michel B. Jordan Reprodução / Instagram

Publicado 16/12/2023 10:45

O ator Michael B. Jordan, astro de Hollywood, se envolveu em um acidente com sua Ferrari azul, avaliada em R$ 2 milhões, enquanto apostava corrida com outro carro luxuoso. O acidente ocorreu no início deste mês e não deixou feridos.

Em um vídeo publicado pela emissora americana "KTLA", é possível perceber o momento em que o artista perde o controle do veículo e colide contra um Kia SUV, que estava estacionado, por volta de 23h30h.

De acordo com informações do jornal britânico "Daily Mail", uma pessoa próxima ao astro de Hollywood teria revelado que Michael B. Jordan ficou envergonhado após causar a batida, pois "estava acidentalmente com o pé no acelerador e não freou a tempo."

O ator norte-americano tem 36 anos e foi estrela de grandes filmes da Marvel como "Pantera Negra" e "Pantera Negra 2".