Anitta pede ajuda de fãs para bombar novo singleReprodução/Instagram

Publicado 15/12/2023 19:26 | Atualizado 15/12/2023 19:30

A cantora Anitta lançou nesta sexta-feira (15) sua nova música, "Joga Pra Lua", parceria com DJ DENNIS e Pedro Sampaio. Nos Stories, ela pediu ajuda dos fãs para tornar a faixa um sucesso nas plataformas de áudio.

"Vamos aprender a dar stream de forma correta pra mommy? Então, já pega o caderninho e a caneta pra anotar e jogar pra lua junto comigo", declarou nos Stories do Instagram.



"Seu stream conta muito, mas favoritar o single pra ouvir onde tiver e colocar a sua playlist favorita também ajuda o algoritmo a entender que a faixa é relevante", explicou. "Eu sei que vocês têm playlist pra tudo, pra chorar ou rebolar, que nem eu. Então, só ter criatividade e adiciona 'Joga Pra Lua' nas playlist de vocês também".

"É pra me ouvir alto, sim, viu gente? Para o seu volume contar, tem que estar em 50% no mínimo, não dá pra tá no mudo. Também não muda a velocidade e nem pausa a música, ouve direitão, na velocidade normal. Acelerar áudio é só no WhatsApp, que eu também não tenho paciência", brincou.

Em seguida, Anitta deu mais algumas dicas para os fãs. "Você não precisa ouvir repetidamente, você pode colocar outras músicas na sua fila de reprodução. Eu não tenho ciúmes, dependendo de quem for, vamos selecionar direito as pessoas que vocês vão botar aí pra tocar. Mas precisa desativar o autoplay, se não os stream não vão contar. Aprenderam?", completou.