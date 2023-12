Lívian Aragão viraliza com discurso motivacional - Reprodução/Instagram

Publicado 15/12/2023 18:07 | Atualizado 15/12/2023 18:09

Lívian Aragão gerou debate nas redes sociais nesta sexta-feira (15). A filha do humorista Renato Aragão atualmente atua como coach motivacional e um de seus discursos sobre proatividade viralizou e irritou internautas.

Em vídeo publicado no Instagram, a artista aparece afirmando que todo mundo tem a mesma quantidade de horas no dia, mas que apenas alguns sabem se organizar e aproveitar melhor o tempo.

"Todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas, e outras parecem não sair do lugar?", questionou a atriz.

"O nome disso é produtividade, como você dá conta do seu tempo. O sol nasce para todo mundo. O que a gente faz com essas 24 horas que temos no dia?", completou ela. Confira:

O vídeo viralizou e Lívian foi alvo de críticas. Muitos internautas apontaram que a jovem não soube reconhecer o próprio privilégio, já Renato Aragão tem um patrimônio avaliado em R$ 180 milhões, segundo afirmação de Dedé Santana no podcast PodC. Confira: