Alexandre de Moraes foi interrompido por funk em plenárioReprodução / Rádio e TV Justiça

Publicado 15/12/2023 15:12

O ministro Alexandre de Moraes divertiu a web na última quinta-feira (14) após sua reação inusitada durante uma sessão no Superior Tribunal Federal (STF). Enquanto realizava leitura de voto, um funk tocou no plenário e surpreendeu quem estava presente.

Em vídeo que circula nas redes sociais, não é possível identificar de onde partiu o som. A música "A vida te ensina lapidando seu talento", de MC Marks, arrancou risadas de Alexandre.

"É a rádio-comunicação", brincou o ministro antes de retomar a fala. Momentos depois, ele pausou a leitura mais uma vez para informar que havia um eco no local. "Há alguém com o rádio ligado, poderia desligar, por favor?", pediu.

Nos comentários, internautas se divertiram com a reação do ministro do STF ao ser interrompido por uma música de funk. "Ele segurando para não rir", destacou um. "Ele sempre é protagonista mesmo", comentou outro. "No começo ele achou engraçado, depois já olhou com vontade de mandar prender", observou um terceiro.