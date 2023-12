Nadja Pessoa discutiu com André Gonçalves em 'A Fazenda 15' - Reprodução / PlayPlus

Nadja Pessoa discutiu com André Gonçalves em 'A Fazenda 15'Reprodução / PlayPlus

Publicado 15/12/2023 12:55

O clima tenso tomou conta dos peões na manhã desta sexta-feira (15) em "A Fazenda 15", da Record. Faltando pouco menos de duas semanas para o reality show chegar ao fim, Nadja Pessoa protagonizou uma grande discussão com André Gonçalves, último fazendeiro da temporada.

Tudo começou após a empresária reclamar de ter sido colocada para o trato dos animais. O ator, por sua vez, explicou que a função foi escolhida por necessidade, e não por embates pessoais. O peão ainda reforçou que se a colega de confinamento precisasse de ajuda, ele estaria à disposição.

Nadja, no entanto, acusou André Gonçalves de zombar de sua ansiedade e depressão. "Eu não quero ajuda desses dois [Jaque e André], são violentos. Quero o WL", disparou a peoa em conversa com Tonzão.

Na ocasião, a famosa havia sido mordida por um dos cavalos da sede. "Querem me desestruturar. Por isso que isso aconteceu [a mordida], porque estou desestruturada. Quer causar a minha expulsão. Ela [Jaque] é baixa e faz de tudo para ganhar o programa. Ele é violento também", detonou.

"Você que é violenta", rebateu André Gonçalves. "Ele me chamou de narcisista", declarou Nadja. "Mas você é mesmo. Tem que tomar remédio para acalmar", disse o fazendeiro. "Eu entrei aqui dentro com depressão, ele não está me atingindo, está atingindo todo mundo que tem", apontou Nadja, por fim.