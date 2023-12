Cantor gospel, Pedro Henrique estava em uma série de apresentações - Reprodução / Instagram

Cantor gospel, Pedro Henrique estava em uma série de apresentaçõesReprodução / Instagram

Publicado 15/12/2023 12:20

Looh Abreu usou as redes sociais para comentar a respeito do trágico acontecimento. Em seu Instagram, ela diz que a morte do cantor gospel "pareceu um arrebatamento". Organizadora do evento onde Pedro Henrique realizava uma apresentação quando faleceu , na Bahia,usou as redes sociais para comentar a respeito do trágico acontecimento. Em seu Instagram, ela diz que a morte do cantor gospel "pareceu um arrebatamento".

O termo usado, para os cristãos, faz referência aos fiéis que são "chamados" por Jesus Cristo antes do "fim dos tempos". De acordo com a organizadora, o artista foi rapidamente socorrido pela equipe médica que estava no local do show e levado às pressas ao hospital, ainda com vida, mas acabou não resistindo ao infarto.

"Tudo que acontece é com permissão de Deus. Isso me pareceu um arrebatamento. Pedro era uma pessoa incrível, eu pude perceber que ele era uma pessoa que valia a pena me inspirar. Pedro foi arrebatado, porque a forma que Deus levou ele foi sem igual", declarou Looh Abreu.