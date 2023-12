Bruna Karla e Aline Barros - Reprodução / Instagram

Bruna Karla e Aline BarrosReprodução / Instagram

Publicado 15/12/2023 10:07 | Atualizado 15/12/2023 10:19

Pois bem, caros leitores! Ao que parece, uma amizade no meio gospel deu uma estremecida nos últimos dias. Isso porque as cantoras Bruna Karla e Aline Barros anunciaram o lançamento da mesma música, "Nazareno", gravada originalmente pela banda hispânica "Generación Gracia", da igreja "Gracia Church".

De acordo com informações exclusivas da coluna Daniel Nascimento, Bruna Karla conheceu o louvor no início de 2023. Liberada pelo autor da canção, a artista gravou a música ao vivo com participação do público em junho deste ano, mas com planos de lançar apenas em 2024.

Porém, a cantora gospel foi "pega de surpresa" com a liberação do louvor para outra artista: Aline Barros. Inclusive, o que mais assustou Bruna, foi saber somente pela web que além da liberação, a esposa do ex-jogador Gilmar Santos gravou a versão com a participação da banda original e que em nenhum momento o autor que autorizou que fosse feita a versão em português, avisou.

No início de dezembro, Aline Barros começou a divulgar o lançamento de "Nazareno" e escolheu ontem, quinta-feira (14), para a liberação nas plataformas. Após isso, Bruna Karla, que estava anunciando sua versão nas redes desde agosto, decidiu antecipar e compartilhou que lançaria na última terça-feira (12). Ela, no entanto, voltou atrás e apagou a propaganda.

Após a repercussão da polêmica envolvendo a música entre as duas cantoras, internautas perceberam que Bruna Karla deixou de seguir Aline nas redes sociais. O que aponta a web, é que Bruna tenha dado unfollow na colega pois descobriu que ela tinha ciência da gravação do louvor por sua parte, e mesmo assim decidiu lançar a mesma canção.

Aline, por sua vez, ainda segue Bruna nas redes. Segundo a fonte deste colunista, depois dessa treta toda envolvendo unfollow no Instagram, não se sabe mais se Bruna Karla ainda lançará a canção em 2024.

Na noite de quinta-feira (14), assim que a versão de "Nazareno" na voz de Aline Barros foi oficialmente lançada, o público passou a apontar que a cantora teria "passado na frente" de Bruna Karla. "Quanta sujeira nesse meio, falta de respeito. Sinceramente, os músicos só visam competição, meu Deus, surreal", escreveu uma seguidora.