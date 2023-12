Banco cobra dívida de Jair Renan Bolsonaro - Reprodução/Instagram

Publicado 14/12/2023 21:27

O banco Santander ingressou com uma ação no TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan Bolsonaro, para cobrar o pagamento de uma dívida. De acordo com o jornal, o valor ultrapassa R$ 360 mil.

O Santander acusa Jair Renan de não cumprir um acordo firmado em junho deste ano, quando o empresário reconheceu a dívida de um empréstimo contratado anos atrás. O caso está tramitando na 1ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.

O acordo inicialmente previa o parcelamento de uma dívida de R$ 291 mil, que deveria ser pago em 60 meses, encerrando em 2028. No entanto, Jair Renan não fez o pagamento de nenhuma parcela, alega a instituição financeira.

Além disso, o Santander solicitou à Justiça do Distrito Federal o bloqueio das contas de Jair Renan, caso ele não realize o pagamento da pendência em até três dias.