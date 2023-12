MC Daniel conhecendo a afilhada a Zoe - Reprodução/Instagram

MC Daniel conhecendo a afilhada a ZoeReprodução/Instagram

Publicado 14/12/2023 17:02 | Atualizado 14/12/2023 17:04

MC Daniel viralizou ao registrar o momento em que conheceu a afilhada recém-nascida, Zoe, filha de MC Ryan com a influenciadora digital Giovanna Roque. O cantor visitou a família no hospital e divertiu a web com presentes inusitados.

Em seu perfil no Instagram, o funkeiro surgiu vestido de Cosmo, personagem do desenho animado "Os Padrinhos Mágicos" e publicou foto com a afilhada no colo, exibindo dezenas de presentes que levou para Zoe. No entanto, recém-nascida vai demorar a se divertir com os brinquedos.

Entre os itens comprados pelo ex-namorado de Mel Maia estão patins, bicicletas, banco imobiliário, motoca e bonecas. "Enquanto não tenho o meu [filho], vou mimar minha afilhada. Não vai te faltar nada, Zoe! Hoje é para minha afilhada, mas um dia será para os meus filhos. Vou realizar meu maior sonho de vida", declarou ele.

"TÔ MUITO FELIZ! Padrinho te ama e trouxe alguns brinquedos. Vou te dar o mundo! No tempo de Deus, titio vai trazer uma priminha ou priminho pra vocês brincarem", destacou.