Elisa Sanches é criadora de conteúdo adulto - Reprodução / Instagram

Elisa Sanches é criadora de conteúdo adultoReprodução / Instagram

Publicado 14/12/2023 13:55

Em seu perfil no Instagram, a famosa contou que havia gostado da homenagem feita para Taylor Swift durante a turnê da cantora no Brasil. Na ocasião, a mesma imagem, com o rosto da artista norte-americana, foi estampada em um de seus equipamentos de show.