Ana Hickmann denuncia ex-marido, Alexandre Correa - Reprodução/Instagram

Publicado 14/12/2023 10:06

A apresentadora Ana Hickmann e o ex-marido, Alexandre Correa, precisarão pagar uma dívida de R$ 1,68 milhão ao banco Bradesco. A 3ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa, em São Paulo, estipulou um prazo de até três dias para quitarem o valor cobrado, fruto de ação de execução de título extrajudicial movida pela entidade.

Caso o prazo não seja cumprido, o juiz autorizou a penhora de bens do ex-casal. De acordo com informações do "Estadão", o Bradesco alega que, em 2023, Ana e Alexandre contrataram mais de R$ 28 milhões em empréstimos.

A apresentadora da Record e o empresário deveriam quitar o valor em 60 parcelas fixas mensais e consecutivas de R$ 48,8 mil, sendo a primeira com vencimento em julho deste ano e a última em junho de 2028. A instituição financeira, no entanto, afirma que os dois realizaram apenas o primeiro pagamento.

Vale lembrar que Ana Hickmann e Alexandre Correa estão em processo de divórcio desde o início de novembro, quando a famosa o denunciou por agressão física. Desde então, o empresário deixou a casa da família e a apresentadora segue com a guarda do filho do ex-casal, Alezinho.