Tatá Werneck e Ingrid Guimarães estrelam o filme 'Minha Irmã e Eu'Reprodução / Instagram

Publicado 14/12/2023 09:32 | Atualizado 14/12/2023 11:18

Ingrid Guimarães participou da pré-estreia de seu novo filme, "Minha Irmã e Eu", estrelado ao lado de Tatá Werneck, na noite da última quarta-feira (13), em um cinema da Zona Oeste do Rio de Janeiro. No entanto, a A atrizparticipou da pré-estreia de seu novo filme, "Minha Irmã e Eu", estrelado ao lado de, na noite da última quarta-feira (13), em um cinema da Zona Oeste do Rio de Janeiro. No entanto, a coluna Daniel Nascimento descobriu que a famosa não fez a "linha simpática" no evento.

Segundo amigos da coluna informaram com exclusividade, com três seguranças a tiracolo, Ingrid se recusou a tirar foto com os convidados e estava dando atenção apenas aos famosos. As pessoas que foram prestigiá-la não gostaram da atitude da atriz e saíram reclamando.

Além disso, os convidados alegaram que o filme não tem nada de engraçado e que não prende a atenção. Vale ressaltar que nem todo mundo compartilha da mesma opinião e o que alguns podem achar sem graça, outros podem curtir. Sendo assim, a crítica do longa-metragem não passa de uma opinião pessoal.

Arlete Salles, que interpreta a mãe de Ingrid Guimarães e Tatá Werneck na comédia romântica, foi bastante receptiva com os convidados. Outras celebridades como Fátima Bernardes, Gabriela Duarte, Susana Garcia, Letícia Colin, Michel Melamed e Rafa Vitti também marcaram presença na pré-estreia.

O filme "Minha Irmã e Eu" estará disponível ao público geral a partir do dia 28 de dezembro.