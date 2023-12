Contas de Belo e Gracyanne Barbosa são bloqueadas por dívida - Reprodução/Instagram

Contas de Belo e Gracyanne Barbosa são bloqueadas por dívidaReprodução/Instagram

Publicado 13/12/2023 21:59 | Atualizado 13/12/2023 22:05

As contas bancárias de Belo e Gracyanne Barbosa foram bloqueadas por uma dívida de R$ 690 mil de aluguel. Em uma decisão da Justiça de São Paulo na última segunda-feira (11), foram encontrados pouco mais de R$ 2 mil na conta da musa fitness, enquanto do cantor havia cerca de R$ 58 mil.

Segundo o processo, o imóvel localizado no bairro do Planalto Paulista, em São Paulo, havia sido alugado em novembro de 2017 pela empresa Central de Shows e Eventos Ltda. No entanto, os aluguéis não eram pagos desde outubro de 2018.

Belo e Gracyanne não foram citados no início da ação, mas foram incluídos no processo com provas de que estariam utilizando do imóvel e "deteriorando" móveis do local.

Em trecho do documento assinado pela juíza Claudia Felix de Lima, na sentença de maio de 2022, a locadora incluiu no processo um vídeo publicado pela dançarina nas redes sociais, em que seu cachorro aparece abrindo a porta de um armário com a boca.

A decisão da ação definiu o pagamento de R$ 221.159,86, incluindo mais multa contratual de R$ 46.139,85. Além disso, eles teriam que pagar uma indenização por danos materiais no valor de R$ 38.667,09. O valor ainda conta com acréscimos de juros, custos e despesas processuais. A equipe do casal ainda não se pronunciou sobre o caso.