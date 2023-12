Bruno Gagliasso reage a trollagem de Ivete Sangalo - Reprodução/Instagram

Bruno Gagliasso reage a trollagem de Ivete SangaloReprodução/Instagram

Publicado 13/12/2023 18:07

Giovanna Ewbank não foi a única que ficou surpresa com a revelação do suposto affair que Ivete Sangalo teve com Bruno Gagliasso no passado. Após assistir ao novo episódio do podcast "Quem Pode, Pod", na última terça-feira (12), o próprio ator também ficou "passado" com a trollagem.

Leo Fuchs, amigo de longa data do casal, revelou que sugeriu a trollagem para Ivete antes das gravações e a cantora baiana embarcou na história. "Eu inventei essa loucura do nada, Ivete amou e atuou (alô Melhores do Ano categoria atriz de trollagem) e o resultado vocês viram né!?", escreveu ele na legenda do vídeo.

Nos comentários, Gagliasso, que é casado com Ewbank desde 2010, revelou sua reação com a brincadeira. "Muito atriz (risos). Arrasaram! Tomei um susto da porr*", afirmou. Confira: