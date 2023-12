Bianca Andrade revela que já beijou Pabllo Vittar - Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Bianca Andrade, de 29 anos, participou do programa "Que História É Essa, Porchat?", exibido pela GNT, e revelou que já fizeram fila para beijá-la durante uma festa.

"Esses dias, eu estava em uma festa, um after, e fez até uma fila (pra beijar), você acredita?", revelou, aos risos. De acordo com a ex-participante do "BBB", alguns famosos também ficaram aguardando por um beijo, mas ela preferiu não citar nomes.

No entanto, a empresária revelou que já recebeu elogios de Pabllo Vittar. De acordo com Bianca, a drag queen considerou seu beijo como o "melhor beijo feminino que já deu".

A influenciadora contou que ficou com a artista quando Jeni, seu alter ego que deu o que falar no Big Brother Brasil por gostar de beber e pegação, estava no comando. "Pabllo beijou Jeni e disse: 'Foi o melhor beijo feminino que já dei na minha vida'", recordou ela.