Publicado 13/12/2023 14:22

Ana Hickmann, Alexandre Correa se manifestou após a apresentadora da Record contar em suas redes sociais a Ex-marido dese manifestou após a apresentadora da Record contar em suas redes sociais a crise financeira que vem enfrentando desde que os dois anunciaram a separação.

Em depoimento exclusivo ao site "Notícias da TV", Alexandre criticou o comportamento da loira em expor as dívidas. De acordo com ele, Ana teria "simulado uma agressão" para tentar escapar da crise financeira. Além disso, ela estaria em um "processo de vitimização" com o objetivo de lucrar com novas publicidades na internet.

"Indo ao ponto desse processo de vitimização da Ana, de obter lucros com isso, com trabalhos que aproveitem essa exponencial aparição na imprensa (talvez na história desse país nunca tenha [havido] algo tão comentado), faz parte do que entendo como um grande plano", declarou Alexandre Correa ao veículo.

"Ana simulou uma agressão, uma agressão que não houve, agressão essa que tem uma cozinheira que testemunha que nunca houve, que não houve no dia, mas parece que todos ignoram o fato. Então a minha palavra e a de uma cozinheira não valem, vale a palavra da Ana Hickmann, que garante que foi agredida", continuou o empresário.

Em outro trecho do depoimento ao "Notícias da TV", Alexandre Correa diz que a ex-esposa o colocou como "inimigo do público" após as declarações feitas desde o dia da briga entre os dois, que culminou no fim do casamento.

"A Ana Hickmann jogou 25 anos de relacionamento no lixo, me deixando o posto de inimigo público, e me tornei o inimigo público número um do Brasil, sinto isso na pele. Sem vitimização e tarde demais, não tenho a menor esperança de que isso mude, e ela se tornou a maior vítima nacional", declarou ele.