Publicado 13/12/2023 10:51 | Atualizado 13/12/2023 10:59

A apresentadora Ana Hickmann fez um sincero desabafo sobre sua rotina após anunciar a separação de Alexandre Correa, com quem foi casada por 25 anos. Em seu perfil no Instagram, a loira contou sobre as dívidas que está descobrindo em sua vida financeira desde que o empresário saiu de casa.

Ao longo de seu relato, Ana relatou que continua sofrendo agressões do ex-marido, uma vez que agressão não é apenas física. "Sabe uma coisa que eu estou tendo noção? É que a agressão pode continuar depois que você tira o seu agressor de dentro da sua casa. Eu estou falando de agressão psicológica, emocional, tortura, que é o que continua acontecendo comigo", iniciou

"Cada dia que passa, eu recebo uma novidade, uma nova bordoada da vida e de coisas que o meu ex-marido criou. E o mais incrível é que todas essas instituições e pessoas com quem ele fez negócio e que eu não tinha conhecimento, agora estão descobrindo o meu nome e o meu telefone", continuou ela.

Ao final do desabafo, a apresentadora do "Hoje em Dia", da Record, alfinetou o ex-marido sobre contratos em seu nome, negociados por ele, sem seu conhecimento. "A minha vida inteira está sendo vasculhada. Ainda bem, porque é exatamente dessa forma que eu vou mostrar a verdade, eu vou provar quem eu sou e vou provar quem eram as pessoas que criaram isso tudo", disparou.

E completou: "Eu não posso usar os adjetivos que elas merecem ainda, mas vai chegar o momento para isso", concluiu Ana Hickmann.