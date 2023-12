Gabriel Roza e Bia Miranda ficaram juntos por quatro anos - Reprodução / Instagram

Publicado 13/12/2023 08:23

Bia Miranda e o ex-namorado ganhou mais um desdobramento. Após a ex-A Fazenda A polêmica envolvendoe o ex-namorado ganhou mais um desdobramento. Após a ex-A Fazenda revelar que está grávida do atual companheiro e acusar Gabriel Roza de vazar a informação, o rapaz quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o assunto envolvendo seu nome.

Na última terça-feira (12), após um suposto áudio e prints de Bia trocando mensagens com o ex vir à tona, a jovem rebateu as acusações e negou que tenha acontecido qualquer encontro. Gabriel Roza, por sua vez, usou as redes sociais durante a madrugada desta quarta-feira (13) para alfinetá-la.

"Como vocês sabem, eu fui hackeado, fiquei dois dias sem celular. Fui recuperar meu WhatsApp ontem, estava usando outro celular. Hoje acordei com um monte de conversa minha com a pessoa [Bia Miranda] na internet, não sei como", iniciou ele, que já havia avisado antes sobre a invasão em suas redes.

"Independente do que a pessoa fez comigo, do chifre, independente do que ela me humilhou antes, falou um monte de mentira. Independente disso tudo, nunca ia vazar isso. E lembrando a vocês, eu sou solteiro e não fui atrás de ninguém, a pessoa que veio atrás de mim, então quem é sem caráter é ela", completou o ex-namorado de Bia Miranda.