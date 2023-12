Iza - Reprodução / Instagram

Publicado 13/12/2023 09:26

A cantora Iza se apresentou na noite da última terça-feira (12) no palco do prêmio "TikTok Awards 2023" e agitou o público presente no local. No entanto, uma falha técnica durante o show da artista chamou atenção dos internautas e dividiu opiniões.

Isso porque o microfone disponibilizado para a musa falhou por diversas vezes enquanto ela cantava "Fiu Fiu", música em parceria com L7nnon, fazendo com que sua voz quase não fosse ouvida. Nas redes sociais, os fãs da famosa não pouparam críticas ao evento e ressaltaram a falta de atenção com o erro, que seguiu até a metade do hit.

"E simplesmente não veio ninguém trocar o microfone, se fosse artista internacional tinham dado o melhor que tem… Desprezo com artistas locais", lamentou uma usuária do site X, antigo Twitter.

"Essas premiações brasileiras com uma estrutura gigante, mas parece que o orçamento da produção foi uma coxinha e um guaraná", disse outra. "E ninguém nem se mexeu para trocar o microfone dela, uma falta de respeito imensa", disparou mais uma.

Apesar da falha técnica no microfone, Iza demonstrou profissionalismo e seguiu se apresentando no palco do evento. Até o momento desta publicação, a cantora não se pronunciou a respeito do assunto.