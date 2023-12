Renato Cariani - Reprodução / Instagram

Renato CarianiReprodução / Instagram

Publicado 13/12/2023 10:09 | Atualizado 13/12/2023 10:28

O influenciador fitness Renato Cariani ficou entre os assuntos mais comentados na última terça-feira (12) após virar alvo da Polícia Federal em uma investigação contra o desvio de produtos químicos usados na produção de crack. Além do youtuber, um amigo do famoso também está na história e é apontado como o "elo" entre ele e o tráfico de drogas.

Fabio Spinola, empresário e amigo de Cariani, já foi preso ainda este ano em outra operação por suposto envolvimento com a venda dos tóxicos. Ele deixou a prisão semanas antes de R$ 100 mil em dinheiro vivo ser apreendido em sua casa, na manhã de ontem.

O empresário também está sendo apontado como responsável por um e-mail falso em nome da Astrazeneca. De acordo com a PF, esta conta teria sido criada para forjar uma troca de mensagens entre a empresa de Renato Cariani e o laboratório. A transação de R$ 212 mil em notas foi o que despertou a desconfiança da Receita Federal.

De acordo com informações das investigações, Renato Cariani teria feito parte de um esquema que desviou, em seis anos, uma quantidade de substâncias químicas capaz de produzir até 15 toneladas de drogas.



Além disso, a Polícia Federal suspeita que Fabio Spinola também tenha atuado como falso representante para negociar com a Anidrol, empresa do influenciador fitness. Segundo as autoridades, o amigo de Renato Cariani seria o responsável por emitir notas fiscais em nome do estabelecimento para "maquiar" a compra de substâncias químicas usadas na produção de crack.