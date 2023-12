Adriane Galisteu e Ayrton Senna eram namorados à época do acidente que vitimou o piloto - Reprodução / Redes sociais

Adriane Galisteu e Ayrton Senna eram namorados à época do acidente que vitimou o pilotoReprodução / Redes sociais

Publicado 13/12/2023 12:11 | Atualizado 13/12/2023 12:14

Adriane Galisteu, namorada de Ayrton Senna na época de sua morte, revelou que não foi procurada para a série sobre a história do piloto, que estreia em 2024 na Netflix. Em entrevista à "Quem", a apresentadora de "A Fazenda 15", da Record, lamentou que tenha sido "deixada de lado" na produção da obra.

"Sei que a Netflix está fazendo a série, mas nunca fui comunicada. Nenhum contato. Não sei que história eles vão contar, nem o tipo de Galisteu que vamos assistir", declarou ela. "Acho que será como uma biografia não-autorizada. Pode existir, mas acaba entrando um pouco no lugar da ficção", opinou.

Ao longo da entrevista, Galisteu fez uma breve comparação com a série "O Rei da TV", da Star+, que conta a história do dono do SBT. "Definitivamente, não parece o Silvio. Eu convivi por anos com um Silvio Santos muito diferente daquele que eu vi retratado lá. O Silvio Santos com quem eu convivi e que foi meu patrão era muito diferente daquele da série", disse.

fotogaleria

De acordo com a famosa, caso tivesse sido procurada pela produção da atração, a série sobre a vida de Ayrton Senna poderia, talvez, chegar mais próximo da realidade. "As pessoas que assistem a filmes, novelas e seriados sabem que estão assistindo a tramas que, não necessariamente, retratam a realidade", declarou.

E completou: "Se fosse para retratar a realidade, talvez eu tivesse sido chamada para conversar, contar minha história. Não sei o que virá e está tudo bem." Na série, Adriane Galisteu será interpretada pela atriz Julia Foti.