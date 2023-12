Bia Miranda está grávida de seu primeiro filho com DJ Buarque - Reprodução / Instagram

Publicado 13/12/2023 11:35

Bia Miranda e o ex-namorado está longe de chegar ao fim. Após Gabriel Roza Ao que tudo indica, a polêmica envolvendoe o ex-namorado está longe de chegar ao fim. Após se defender e acusar a jovem de trair o atual namorado , internautas resgataram um vídeo recente do rapaz "comemorando" uma suposta gravidez.

No registro que circula nas redes sociais, o ex-namorado da famosa surge fazendo uma espécie de "chá revelação" com uma fumaça rosa. Após a polêmica vir à tona, os seguidores passaram a apontar que Gabriel Roza já sabia da gravidez de Bia Miranda e quis "debochar" ou "revelar" a notícia antes dela.

"Que crueldade fazer isso com uma mulher grávida", lamentou uma internauta no Instagram. "Eu acho ele obcecado pela Bia", opinou outra. "Isso é abuso psicológico e moral! Maria da Penha nele! Meninas, nunca aceitem um ex fazer gracinha com a cara de vocês", aconselhou uma terceira.