Mari Gonzalez - Reprodução / Instagram

Mari GonzalezReprodução / Instagram

Publicado 13/12/2023 13:40 | Atualizado 13/12/2023 13:47

A ex-BBB Mari Gonzalez usou as redes sociais para rebater uma "cobrança" de um internauta a respeito do suposto fim de seu relacionamento com Jonas Sulzbach. Os dois, que estão juntos desde 2015, ainda não se pronunciaram publicamente para confirmar o término do noivado.

Recentemente, Mari foi apontada como affair do cantor Pipo Marques, mas negou, através de sua assessoria para a "Quem", que esteja envolvida em um novo romance. Após os rumores, uma seguidora deixou um comentário disparando críticas no perfil da ex-Panicat.

"Por que você não falou para os seus seguidores que te amam e acompanham, o fim do seu romance com o Jonas? Acha que não merecemos saber? Falta de respeito com o público, não acha?", escreveu a internauta. Mari Gonzalez, por sua vez, não ficou quieta e deixou uma resposta.

"Vai caçar o que fazer!", declarou a ex-participante do "Big Brother Brasil 20", da Globo. "Ela não é obrigada, vá cuidar da sua vida", disse outra seguidora, apoiando a invertida de Mari Gonzalez.