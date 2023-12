Renato Cariani é personal de Danilo Gentili - Reprodução / Instagram

Renato Cariani é personal de Danilo GentiliReprodução / Instagram

Publicado 13/12/2023 12:56

Renato Cariani, Danilo Gentili usou as redes sociais para comentar sobre a notícia de que Cliente do influenciador fitnessusou as redes sociais para comentar sobre a notícia de que seu personal é um dos alvos da Polícia Federal em operação contra o tráfico de drogas, deflagrada na última terça-feira (12).

Em seu perfil no X, antigo Twitter, o apresentador do "The Noite", do SBT, não perdeu o humor e fez uma piada a respeito da situação. "Confesso que essa história toda me deu algum alívio pois hoje era dia de treino de pernas e eu não tava afim", escreveu ele.

Danilo Gentili, no entanto, decidiu estagnar na "brincadeira" e não comentou sobre o caso diretamente. O apresentador ainda chegou a compartilhar publicações de outras pessoas defendendo a necessidade de aguardar mais informações antes de condenar Renato Cariani.

Confesso que essa história toda me deu algum alívio pois hoje era dia de treino de pernas e eu não tava afim. — Danilo Gentili (@DaniloGentili) December 12, 2023

No último domingo (10), Gentili chegou a compartilhar em seu Instagram relatos sobre um treino realizado com o personal. Cariani é conhecido na internet por cuidar da saúde física de diversas celebridades.