Ana Hickmann e Alexandre Correa são pais de Alexandre JúniorReprodução / Instagram

Publicado 13/12/2023 15:09

Ana Hickmann e Alexandre Correa ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (13). Além das Alezinho, herdeiro do ex-casal, também foi afetado. A história envolvendo o divórcio deganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (13). Além das dívidas já citadas anteriormente pela apresentadora , desta vez,, herdeiro do ex-casal, também foi afetado.

Isso porque a mensalidade da escola do pequeno está com seis parcelas atrasadas. De acordo com informações do portal "Leo Dias", Alexandre era o responsável por pagar a instituição onde o filho estuda.

Ao jornalista do veículo citado, a defesa do empresário se pronunciou e alegou que o ex da apresentadora da Record não está mais sob o comando das empresas da loira há meses.

"A defesa de Alexandre afirma que seu cliente nunca exerceu a função de responsável financeiro das 07 empresas do casal. Ambos possuem R$ 50 milhões em imóveis, portanto valor superior às supostas dívidas alegadas e suficiente para pagar tudo o que devem", iniciou o advogado.

"Alexandre está afastado das empresas desde julho, mesma data que o casal está separados de quarto. O empresário ingressou com medidas cautelares na Vara de Falência, com fundamento na Lei da Recuperação Judicial, 'exatamente para evitar que o patrimônio jurídico da pessoa física seja deteriorado com a suspensão de todos os processos de execução até o julgamento final'", concluiu a defesa.