Whindersson Nunes no documentário "Se Eu Fosse Luísa Sonza"Reprodução/Netflix

Publicado 13/12/2023 15:32

O documentário "Se Eu Fosse Luísa Sonza" estreou na Netflix na última terça-feira (12) e detalha os altos e baixos da carreira da artista. Durante o seriado, o humorista Whindersson Nunes revela os motivos de seu casamento com a cantora ter chegado ao fim.

O casal viveu um relacionamento entre 2016 e 2020 e foi afetado pelo vício em drogas do comediante. "Foi lindo. Eu amei o meu casamento com Whindersson", disse Luísa Sonza. "Se o povo não tivesse infernizado tanto a nossa vida, a gente estaria junto até hoje".



Em um segundo depoimento, a cantora revela que a relação esfriou após Whindersson voltar de uma viagem "diferente" e entrou em depressão. Neste período, o ator teria se afastado da companheira e usado muita droga. "Ele preferia ficar com os amigos, as drogas, do que ficar com ela", afirma Tay Vargas, ex-assistente pessoal de Luísa.

“Voltei com a síndrome de que não merecia o que tinha, que a vida não fazia sentido. Usava droga. Eu estava meio perdido. Não tinha mais aquela vontade. A gente dormia junto, tinha tudo que um casal fazia, menos o amor do casal", explicou Whindersson.