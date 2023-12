Ivete Sangalo no "Quem Pode, Pod" - Reprodução/YouTube

Ivete Sangalo no "Quem Pode, Pod"Reprodução/YouTube

Publicado 13/12/2023 16:26 | Atualizado 13/12/2023 16:27

Ivete Sangalo participou do podcast "Quem Pode, Pod", comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, e relembrou o momento em que conheceu a cantora Mariah Carey na casa da amiga Xuxa Meneghel. A artista se divertiu ao contar como acabou ganhando um look grifado da voz do hit "All I Want For Christmas Is You".

"Eu lembro que Mariah Carey estava no Brasil. Eu já era cantora, não me lembro se era em carreira solo já e ela [Xuxa] falou assim 'Veveta, venha para cá agora, Mariah Carey está vindo para cá. Ela tem que te conhecer'", iniciou a baiana, citando gravação na famosa "casa rosa" da rainha dos baixinhos.

Ivete explicou que a equipe de Mariah não permitia que entrassem no camarim da artista norte-americana, mas Xuxa fingiu estar gravando um making off e conseguiu que as duas fossem liberadas.



A mãe de Sasha Meneghel apresentou a baiana como "a maior cantora brasileira que existe", elas conversaram até chegar o momento de trocarem de roupa para a apresentadora filmar outro quadro. "Mariah humilhou a gente. Era roupa saindo pelo ladrão e eu bem pobrezinha, assim, sentada do lado da malinha", relembrou.





"Mariah me viu com aquele olhinho 'ó pobre menina'. Ela me deu um lookinho que eu guardei até um dia desses, mas não entrava, aí eu falei 'vou botar em um bazar para rodar a energia", revelou ela, citando peça da Gucci. "Generosa!", afirmou Fê Paes Leme sobre a ação de Carey. "[Ficou] com pena, né, mana?", brincou Ivete.