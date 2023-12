Juliette publica foto com o namorado - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2023 17:32

Juliette surgiu em clima de romance ao publicar a primeira foto com o namorado, Kaique Cerveny, em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (13). Os dois vivem affair desde abril deste ano, mas a cantora só assumiu o relacionamento no início do mês.



Na galeria de fotos, a artista aparece usando um biquíni azul e posou agarradinha com o amado na beira da piscina. "Deixa eu ser clichê", escreveu Juliette na legenda da publicação

Os cliques encantaram os fãs e amigos famosos de Juliette, que se derreteram nos comentários. "Boa Juju", declarou a atriz Marina Ruy Barbosa. "Own", disse Jade Picon. "Lindos!", afirmou Vivi Wanderley.

Kaique Cerveny tem 27 anos, é atleta de crossfit, estudante de nutrição e costuma mostrar seus treinos e cliques de competições nas redes sociais.