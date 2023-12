Dilma Rousseff rebate passageira durante voo e viraliza - Reprodução/Instagram

Dilma Rousseff rebate passageira durante voo e viralizaReprodução/Instagram

Publicado 13/12/2023 19:15 | Atualizado 13/12/2023 22:09

A ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff foi abordada por uma passageira durante voo e foi questionada sobre estar viajando de primeira classe. A resposta viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (13).

Na gravação, a ex-chefe do Executivo aparece conversando casualmente com outra passageira quando uma mulher se dirige a Dilma: “De primeira classe…”, disse ela.

“Lógico querida. Eu sou presidente de banco, querida. Ou você acha que presidente de banco viaja como?”, respondeu a ex-governante do Brasil.

URGENTE: Extremista de direita tenta intimidar a ex-presidenta Dilma Rousseff por estar em primeira classe de avião e leva invertida. “Lógico, querida, eu sou presidente de banco. Ou você acha que presidente de banco viaja como?”, disse a Presidenta do banco dos Brics. Comente… pic.twitter.com/Wl0cTLDhmL — PESQUISAS E ANÁLISES ELEIÇÕES (@pesquisas_elige) December 13, 2023

Vale lembrar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou Dilma Rousseff para presidir o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), também conhecido como Banco dos Brics, com sede na China. Ela ficará à frente da instituição financeira até julho de 2025, um ano antes do governante deixar a presidência do Brasil, caso não seja reeleito, em 2026.