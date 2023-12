Monique Evans fala sobre relação com os netos - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2023 18:59

Monique Evans abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (13) e foi questionada sobre sua relação com a filha, Bárbara Evans. A modelo, que já posou nua diversas vezes, também revelou se teme que os netos sintam vergonha dela quando crescerem.

"Não fica preocupada dos seus três netos ficarem com vergonha de você?", perguntou um internauta. Em vídeo publicado nos Stories, a famosa de 67 anos respondeu: "Vergonha de mim? Tenho muito orgulho da minha história!! Sei que vão curtir muito essa avó. Só para lembrar, tenho quatro netos e minha netinha de 14 anos, que mora em Barcelona, tem muito orgulho da avó dela".

A neta mais velha da modelo é Valentina, filha de Armando Aguinaga, primogênito de Monique e que mora no exterior. Já Bárbara tem três filhos: Ayla, de um ano, e os gêmeos recém-nascidos Álvaro e Antônio.





Nos Stories, Monique também foi questionada sobre sua relação com a filha. "Você e a Bárbara se dão bem? Às vezes parece que ela é um pouco impaciente com você", perguntou outra fã. "Sempre fomos muito amigas!! Sempre foi minha companheira. Nos amamos demais!! Mas é o jeitinho dela", garantiu a modelo.