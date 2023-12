Sergio Marone fala sobre vida amorosa sendo ecossexual - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2023 21:39 | Atualizado 13/12/2023 22:05

Sergio Marone, que recentemente se assumiu "ecossexual", afirmou que não se sente atraído sexualmente por pessoas que não reciclam lixo em casa. Ativista do meio ambiente, o ator explicou os motivos de pessoas que não agem de forma ecologicamente correta não despertarem o interesse nele.

"Ecossexual são as pessoas que sentem prazer em coisas simples e essenciais da vida como, por exemplo, tomar um banho de mar, abrir a janela e sentir uma brisa na cara, pessoas que se relacionam com o essencial, que é a natureza e que tem nessa troca uma relação de prazer, de reenergização, enfim, simples assim", disse Sergio em entrevista ao iG.

Marone revelou que está sempre atento às atitudes das pessoas com quem se envolve em relação ao meio ambiente. “Se é uma pessoa que nem recicla o lixo de casa, que é o básico, qualquer um pode fazer, já me tira totalmente o tesão, completamente fora do meu interesse", completou.