Zé Felipe diverte famosos com homenagem inusitada a sogra - Reprodução/Instagram

Zé Felipe diverte famosos com homenagem inusitada a sograReprodução/Instagram

Publicado 13/12/2023 20:17

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais nesta quarta-feira (13) para celebrar o aniversário de 58 anos de Margareth, mãe de Virgínia Fonseca, com uma homenagem especial, com direito a foto íntima da sogra.

O músico abriu um álbum de fotos em seu perfil no Instagram, que conta com mais de 26 milhões de seguidores, e postou uma foto abraçando a sogra.

Em seguida, o filho de Leonardo incluiu um registro de Margareth no hospital, com o vestido levantado e tomando uma injeção. "Parabéns magarinha, muita saúde. Loveeeee youuuuu", escreveu na legenda. Confira abaixo:

Nos comentários, o público se divertiu com as fotos: "Ela vai te matar", brincou Virgínia. Ninguém merece um genro desse (risos). Sensacional!!! Ela vai te matar", disse o cantor Latino. "Só quem ama pra postar isso, saber que o outro ama muito pra perdoar", declarou uma internauta.