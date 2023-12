Amaury Lorenzo e Diego Martins falam sobre cena de beijo em "Terra e Paixão" - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2023 21:01 | Atualizado 13/12/2023 21:05

O primeiro beijo de Ramiro e Kelvin na novela "Terra e Paixão" foi exibido na noite da última terça-feira (12) pela TV Globo. Após a cena ir ao ar, os atores Amaury Lorenzo e Diego Martins revelaram como foi a experiência.

Em vídeo publicado no Instagram, os atores trocaram elogios. "Foi muito bom. O Diego beija bem, cara. Beija bem", declarou o intérprete do peão.

"Amaury beija bem, você sabia disso?", disse Diego. "Não, não sabia. Nunca me beijei", brincou Amaury.

Nos comentários, os fãs do casal vibraram com os bastidores da cena aguardada. "A emoção de vocês e do set inteiro depois foi a coisa mais linda e profissional. Vocês são formidáveis!", elogiou o ex-BBB Fred Nicácio. "Os dois afirmando que o outro beija bem, POIS SE BEIJEM MAIS VEZES", disse um seguidor. "Todo mundo emocionado, QUE MOMENTO LINDO", afirmou outro.