Esposa de Kayky Brito e família do ator não se dão muito bemReprodução / Instagram

Publicado 14/12/2023 12:55

Tamara Dalcanale, esposa do ator Kayky Brito, usou as redes sociais na última terça-feira (12) para fazer um grande desabafo três meses após o acidente envolvendo o artista. Logo depois da publicação da moça, a mãe do famoso, Sandra Brito, compartilhou um post sobre "pessoas com quem deveríamos deixar de nos relacionar".

Que Tamara e a família Brito não se dão muito bem, já não é novidade alguma. No entanto, de acordo com a colunista Mariana Morais, do "Correio Braziliense", durante a internação do ator após o atropelamento, uma grande confusão aconteceu e quase terminou em agressão.

Segundo fontes da jornalista, Sthefany Brito, irmã de Kayky, teria partido para cima da cunhada para agredi-la. A mãe dos atores, inclusive, teria apoiado a filha no momento da raiva.

A briga só não foi maior porque Igor Raschkovsky, marido da atriz, estava presente no local e, juntamente com seguranças do hospital, conseguiu separar as duas. Ainda de acordo com Mariana Morais, Tamara, impedida de visitar o marido à época do ocorrido, teria deixado a família Brito revoltada ao surgir na unidade de saúde pela porta da frente, passando por jornalistas que estavam presentes.



Fontes da colunista do "Correio Braziliense" afirmaram que o ciúmes seria um dos motivos para a família de Kayky Brito e Tamara Dalcanale possuírem um grande embate. "Eles acham que ela atrapalha a carreira dele, porque ela está em Curitiba e levou ele pra lá", disse à Mariana Morais.