O jovem, de apenas 30 anos, deixa esposa e filha recém-nascida - Reprodução / Instagram

O jovem, de apenas 30 anos, deixa esposa e filha recém-nascidaReprodução / Instagram

Publicado 14/12/2023 11:45

Cantor gospel, Pedro Henrique faleceu na última quarta-feira (13), vítima de um infarto fulminante, após passar mal durante uma apresentação em Feira de Santana, na Bahia. A partida repentina do jovem, de apenas 30 anos, é considerada uma grande tragédia.

Com uma carreira ascendente no gospel, o artista era casado com a influenciadora de beleza Suilan Barreto. Há quase dois meses, realizaram o grande sonho de serem pais e celebraram a chegada da pequena Zoe, que nasceu em 19 de outubro deste ano, com 33 semanas de gestação.

Recentemente, Pedro Henrique compartilhou em seu perfil no Instagram uma série de registros da bebê recém-nascida. Na publicação, o cantor comemorava o primeiro mês de vida da filha. "Obrigado por nos mostrar um amor que nunca antes havíamos sentido", escreveu.