Gracyanne Barbosa e BeloReprodução / Instagram

Publicado 14/12/2023 12:12 | Atualizado 14/12/2023 12:56

Gracyanne Barbosa e Belo ficou entre os assuntos mais comentados na última quarta-feira (13), após vir à tona a notícia de que as O nome deficou entre os assuntos mais comentados na última quarta-feira (13), após vir à tona a notícia de que as contas bancárias do casal estariam bloqueadas por uma dívida de R$ 690 mil. Em conversa com a coluna Daniel Nascimento, a musa fitness negou que a informação seja verídica.

De acordo com a notícia veiculada, em uma decisão da Justiça de São Paulo na última segunda-feira (11), foram encontrados pouco mais de R$ 2 mil na conta da musa fitness, enquanto do cantor havia cerca de R$ 58 mil.



"Na verdade nem estou por dentro porque não tive nada bloqueado", declarou a famosa. Apesar disso, a esposa do cantor Belo afirma que não se surpreendeu com as informações divulgadas na mídia.



"Estou tão acostumada com isso que não muda muito. Informações erradas saem o tempo todo", concluiu Gracyanne Barbosa. As contas bancárias do casal teriam sido supostamente bloqueadas por falta de pagamento de aluguel em um imóvel localizado no bairro do Planalto Paulista, em São Paulo.