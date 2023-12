Márcia Fu em ’A Fazenda 15’ - Reprodução / PlayPlus

Publicado 14/12/2023 14:39 | Atualizado 14/12/2023 14:42

Aproveitando os últimos dias dentro de "A Fazenda 15", da Record, os participantes sobreviventes da edição decidiram bater um papo descontraído a respeito do reality show. Na última quarta-feira (13), Márcia Fu surpreendeu o público ao falar sobre valores de cachê.

Durante uma conversa com Tonzão, a ex-atleta passou a elogiar a produção do programa e deixou escapar quanto os confinados recebem por cada dinâmica patrocinada. "Estamos levantando uma grana, né? Tonzão, ajuda pra caralh*, né?", disse ela.

"Onde que em meia hora a gente ganha dois contos?", completou a peoa. Ao longo do bate-papo, Márcia Fu contou que enfrenta dificuldades para conseguir um valor de R$ 2 mil em seus empreendimentos fora do programa.

"Vai ganhar dois contos lá fora pra ver se a gente não tem que virar Cidade de Deus do avesso. Cê entendeu o que tô falando? Tenho que virar minha loja do avesso pra ter lucro de dois contos", desabafou a participante. Apesar da situação, ela continuou celebrando o valor do cachê recebido e não poupou comentários positivos ao reality rural.

"Nós estamos tendo uma oportunidade boa, hein? Deus é bom para nós e nós vamos indo, faltam oito dias", concluiu Márcia Fu. Vale lembrar que o vencedor de "A Fazenda 15" fatura o prêmio de R$ 1,5 milhão. Sob o comando de Adriane Galisteu, a final acontecerá na próxima quinta-feira (21).