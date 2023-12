Cantor gospel Pedro Henrique, será sepultado na Bahia - Reprodução/Instagram

Publicado 14/12/2023 16:14

O cantor gospel Pedro Henrique, que morreu na última quarta-feira (13), aos 30 anos, durante um show, não será enterrado no Rio de Janeiro, onde passou grande parte da vida. De acordo com a família, o músico será enterrado na Bahia, em Porto Seguro.

De acordo com informações do EXTRA, apesar de morar no Rio de Janeiro com a companheira, Suillan Barreto, e a filha, Zoe, o artista será sepultado no Nordeste, já que família de Pedro Henrique é baiana.

Pedro Henrique havia viajado de São Paulo para Feira de Santana, na Bahia, para a realização de um culto, quando passou mal durante a apresentação. A gravadora confirmou que o artista sofreu um infarto no momento em que cantava.