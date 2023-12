Xuxa Meneghel recusa pedido de fã - Reprodução/Instagram

Xuxa Meneghel recusa pedido de fãReprodução/Instagram

Publicado 14/12/2023 15:36

Xuxa Meneghel foi alvo de críticas após ignorar pedido de fã na entrada de um evento. Em vídeo que está circulando nas redes sociais nesta quinta-feira (14), é possível ver a artista sendo abordada por admiradores enquanto estava dentro do carro.

Os fãs se aproximaram do veículo para falar com a eterna rainha dos baixinhos e uma das fãs, inclusive, chega a pedir um beijo para a apresentadora. No entanto, a apresentadora recusou o pedido e ficou visivelmente incomodada com a abordagem do público. Assista: