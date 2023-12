Susana Werner sai em defesa de Júlio César após suposta traição - Reprodução/Instagram

Publicado 14/12/2023 19:35 | Atualizado 14/12/2023 19:36

A atriz Susana Werner usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (14) para sair em defesa do ex-marido, antigo goleiro da Seleção Brasileira Júlio César.

Mais cedo, o "portal Leo Dias" noticiou o suposto caso de traição envolvendo o jogador com a garota de programa marroquina quando Júlio e Susana moravam na Itália. Na ocasião, o goleiro jogava pelo clube italiano Inter de Milão.

Nos Stories do Instagram, a artista saiu em defesa do ex-companheiro. "Mas gente! Pra que isso? Já disse que nunca soube de mulher e acredito no meu ex-marido. Que baboseira! Nosso término não tem nada a ver com mulher", garantiu.

No último domingo, Susana relatou que tinha sua "liberdade financeira" limitada pelo ex-jogador de futebol e que recebia uma mesada por mês.