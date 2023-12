Kayky Brito se pronuncia sobre suposta briga entre a família - Reprodução/Instagram

Kayky Brito se pronuncia sobre suposta briga entre a famíliaReprodução/Instagram

Publicado 14/12/2023 17:18 | Atualizado 14/12/2023 19:44

Kayky Brito usou as redes sociais nesta quinta-feira (14) para se pronunciar a respeito dos rumores de briga entre a irmã, Sthefany Brito, com a companheira, Tamara Dalcanale. usou as redes sociais nesta quinta-feira (14) para se pronunciar a respeito dos rumores de briga entre a irmã,, com a companheira, A confusão teria acontecido quando o artista estava internado após sofrer grave atropelamento no Rio de Janeiro , em setembro.

Através dos Stories, o ator surgiu na sala de casa e começou a atualizar os fãs sobre sua recuperação em casa. "Eu espero que esteja tudo bem com você, onde estiver e como estiver. Eu estou melhor a cada dia, me recuperando e muita fisioterapia", declarou.

"Eu queria compartilhar com vocês uma notícia que eu acabei de ler falando sobre uma suposta briga entre a minha família e a minha esposa. Eu já te digo que é tudo mentira, nos damos todos super bem e cada um vive a sua vida", garantiu Kayky.

De acordo com a colunista Mariana Morais, do "Correio Braziliense", durante a internação do ator após o atropelamento, uma grande confusão aconteceu na família de Kayky e quase terminou em agressão.

Segundo a jornalista, Sthefany teria partido para cima da cunhada para agredi-la com o apoio da mãe dos atores. A briga só não foi maior porque Igor Raschkovsky, marido da atriz, separou as duas com a ajuda dos seguranças do hospital. Após a confusão, Tamara ainda teria sido impedida de visitar o marido internado.

A fonte informou a Mariana que o principal motivo seria o ciúmes: "Eles acham que ela atrapalha a carreira dele, porque ela está em Curitiba e levou ele pra lá".

Vale lembrar que Kayky não presenciou a suposta briga entre a irmã e a esposa pois estava internado em coma e estado grave, já Sthefany e Tâmara não negaram a nota da colunista.