Lore Improta, Liz e Léo Santana na gravação do DVD "PaGGodin" - Reprodução/Instagram

Lore Improta, Liz e Léo Santana na gravação do DVD "PaGGodin"Reprodução/Instagram

Publicado 14/12/2023 20:14 | Atualizado 14/12/2023 20:44

Léo Santana prestou uma homenagem a família durantecoluna Daniel Nascimento obteve com exclusividade o momento em que o cantor apresentou uma faixa autoral e declarou seu amor por Lore Improta. O cantorprestou uma homenagem a família durante a gravação do DVD "PaGGodin" , que aconteceu no Rio Beach Club, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (14). Aobteve com exclusividade o momento em que o cantor apresentou uma faixa autoral e declarou seu amor por

Com a companheira e a filha Liz no palco, o GG da Bahia performou a faixa intitulada "Antes de Você", e cantou sobre os desafios que o casal enfrentou no início do relacionamento, quando muitos não acreditavam no amor dos dois.

A presença das duas no palco emocionou o músico e ao final da apresentação, Léo beijou Lore e encantou o público.

Léo Santana homenageia família e beija Lore Improta durante gravação de novo DVD pic.twitter.com/sEPtxBDE9v — Daniel Nascimento (@colunadodaniel) December 14, 2023

A voz do hit "Zona de Perigo" lançará o projeto "PaGGodin" no início de 2024. O DVD ainda contará com participações especiais de Thiaguinho, Ferrugem, Xande de Pilares e Renanzinho CBX. A cantora Ludmilla estaria presente na gravação, mas precisou cancelar por questão de saúde.