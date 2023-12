Pedro Henrique e a esposa, Sulian Barreto - Reprodução / Instagram

Publicado 15/12/2023 08:36 | Atualizado 15/12/2023 08:53

Suilan Barreto, esposa do cantor gospel Pedro Henrique, se pronunciou pela primeira vez após a morte repentina do artista. Ele faleceu na última quarta-feira (13), A influenciadora, esposa do cantor gospel, se pronunciou pela primeira vez após a morte repentina do artista. Ele faleceu na última quarta-feira (13), vítima de um infarto fulminante enquanto se apresentava na Bahia

Em seus Storys no Instagram, a moça compartilhou um vídeo do marido realizando um show e ressaltou a dor que está sentindo. "Como eu te amo meu amor. Essa foi a última vez que te vi ministrado. Tô aqui meu amor tentando escrever e como sempre faltando palavras, cadê você pra me ajudar?", iniciou ela.

E completou: "Cadê você? Ah meu amor, como eu te amo e eu sempre te falei que eu amava mais! Cadê você? Cadê você? Queria você agora pra te encher o saco pra tomar café da manhã e você não tomar, mas queria encher o saco, só isso. Te acordar mesmo sabendo que você não iria levantar. Queria só isso nessa manhã."

cantor gospel deixa a esposa e uma filha recém-nascida . A pequena Zoe, primogênita do casal, nasceu em outubro, cerca de dois meses antes de Pedro Henrique falecer, aos 30 anos. Apesar do cantor residir no Rio de Janeiro, o corpo será enterrado na Bahia, em Porto Seguro, local onde a família nasceu.