Internada, Bruna Griphao recebeu visita de Pocah - Reprodução / Instagram

Internada, Bruna Griphao recebeu visita de PocahReprodução / Instagram

Publicado 15/12/2023 08:16 | Atualizado 15/12/2023 08:16

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao usou as redes sociais na última quinta-feira (14) para contar aos seguidores que não está muito bem de saúde. Em seu perfil no Instagram, a famosa surgiu um pouco abatida e explicou o motivo de estar internada em um hospital.

"Gente, pra todo mundo que está perguntando: eu estou com uma infecção no intestino. Estou internada desde ontem. Talvez fique internada mais alguns dias. Depende da minha melhora. Eu comi algo que me fez mal e o quadro se agravou muito rápido. Mas está tudo bem agora, graças a Deus", escreveu ela em seus Storys.

A ex-participante do "Big Brother Brasil 23" também recebeu a visita de amigos na unidade de saúde e compartilhou o momento de apoio. Na imagem publicada, é possível perceber que a cantora Pocah está ao lado de Bruna Griphao, que ainda não possui previsão de alta.