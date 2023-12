Érika Schneider revela valor cobrado por Melody para participar de podcast - Reprodução/Instagram

Publicado 14/12/2023 21:51 | Atualizado 14/12/2023 21:57

Érika Schneider está prestes a estrear como apresentadora de podcast e revelou que seu novo projeto quase contou com a presença de Melody entre os convidados. No entanto, a cantora ficou fora da atração por cobrar R$ 15 mil para ser entrevistada.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital revelou na noite desta quinta-feira (14) que queria gravar com a responsável pelo hit "Love Love" por admirar sua carreira na música, mas desistiu após conversar com o pai e empresário de Melody, Belinho.

"Eu, junto com a equipe, começamos a conseguir vários nomes. Um deles que eu falei para entrar em contato foi a Melody, porque eu sei que ela está lançando música e seria bacana para divulgar", explicou Érika. "Eu sei que muita gente joga hate nela, mas eu gosto das músicas dela. Acho que ela é uma menina muito legal".

"Fui pedir para o pessoal entrar em contato com ela e adivinha? O pai dela falou que ela cobra R$ 15 mil para participar do podcast. Fiquei tão triste, desisti na hora", afirmou.