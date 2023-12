Pedro Henrique, de apenas 30 anos, era cantor gospel - Reprodução / Instagram

Publicado 15/12/2023 11:13

Pedro Henrique, de apenas 30 anos, mexeu bastante com os internautas. O artista A morte repentina do gospel, de apenas 30 anos, mexeu bastante com os internautas. O artista sofreu um infarto fulminante durante uma apresentação na Bahia e não resistiu.

Nas redes sociais, um vídeo onde ele alega muito cansaço foi resgatado e seguidores passaram a comentar sobre um possível "aviso" de que seu corpo precisava de descanso. O registro foi compartilhado na página "Fuxico Gospel Oficial", no Instagram.

"Exaustão também mata… coração não aguenta, e vários fatores juntos", escreveu um internauta nos comentários. "Ele já estava sentindo sintomas, só não se cuidou", disse outro. "Nesse vídeo ele repete várias vezes 'estou cansado'. O corpo avisa, muitas vezes o corpo grita. E a gente acaba não escutando. Que perda mais triste! Que o Espírito Santo console toda a família e amigos!", declarou um terceiro.

Na manhã desta sexta-feira (15), a influenciadora Sulian Barreto, esposa do cantor gospel, compartilhou uma mensagem lamentando a partida do companheiro. "Como eu te amo meu amor. Essa foi a última vez que te vi ministrado. Tô aqui meu amor tentando escrever e como sempre faltando palavras, cadê você pra me ajudar?", declarou ela em um trecho.