Ex-participante de 'A Fazenda 15', Yuri Meirelles participou do 'Link Podcast' - Reprodução / YouTube

Ex-participante de 'A Fazenda 15', Yuri Meirelles participou do 'Link Podcast'Reprodução / YouTube

Publicado 15/12/2023 11:43

Eliminado recentemente de "A Fazenda 15", Yuri Meirelles participou do "Link Podcast" e contou um pouco sobre sua trajetória no reality show da Record. Ao longo da entrevista, o ex-peão falou sobre a polêmica em torno de sua sexualidade.

Os rumores de que Yuri teria se relacionado com outros homens se iniciou enquanto ele ainda estava no confinamento. À época, alguns rapazes divulgaram troca de mensagens expondo supostos encontros com o famoso.

Em bate papo com Felipeh Campos, o ex-peão garante que nunca se envolveu com homens. "Não! Nunca na minha vida. Nunca!", declarou. Na sequência, o apresentador recordou que, quando as supostas conversas foram divulgadas, os rapazes afirmaram que Yuri teria recebido dinheiro pelos encontros.

"Pô, quem dera! Aí tá valendo, hen", brincou ele. "Mas não! Nunca, cara", reforçou. Yuri Meirelles ainda explicou que soube da polêmica após sair de "A Fazenda 15" através de seu assessor. Depois disso, ele entendeu que o assunto tomou proporções sérias na internet.

De acordo com o modelo, a falsa informação chegou até sua família. "Minha mãe ficou louca, meu pai foi parar no hospital, teve crise de ansiedade", revelou Yuri Meirelles, afirmando que sempre trabalhou para ter seu próprio dinheiro.