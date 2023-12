Ex-A Fazenda Erika Schneider desistiu de convidar Melody para seu podcast ao descobrir valor do cachê - Reprodução / Instagram

Ex-A Fazenda Erika Schneider desistiu de convidar Melody para seu podcast ao descobrir valor do cachêReprodução / Instagram

Publicado 15/12/2023 14:27

A polêmica envolvendo o cachê cobrado por Melody para participar do podcast de Erika Schneider continua rendendo. Após a cantora chamar a ex-A Fazenda de "antiprofissional" por expor o assunto, foi a vez de MC Belinho, pai da adolescente, se pronunciar.

Em seus Storys no Instagram, ele contou que realmente cobrou um valor de R$ 15 mil para que a filha pudesse dar entrevista ao novo programa de Erika. "A moça que tentou contratar a Melody para um podcast, quando cobrei um valor, ela simplesmente foi na internet e [disse que] achou um absurdo a gente ter cobrado", iniciou.

De acordo com Belinho, por ser um lançamento, a presença de Melody traria engajamento para Erika Schneider. "Ou seja, um podcast que está começando, não tem nome, ela se diz famosa mas o podcast ainda não começou", declarou.

"Então, é mais do que justo que a gente cobre, afinal de contas, um podcast dá muito dinheiro. Você acaba trazendo engajamento, ganha com vídeos no YouTube, com publicidades, parcerias, patrocínios, entra dinheiro para todo lado", completou o pai de Melody.

Ao final de seu desabafo, MC Belinho explicou aos seguidores que a cantora participa de alguns programas sem cobrar nenhum cachê apenas quando são de amigos próximos a ele. Além disso, ele revelou que deu um "desconto" para a ex-A Fazenda, já que o valor completo para a presença de Melody custa R$ 25 mil.