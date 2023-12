Cantor sertanejo é preso por seduzir e dar golpe em 26 mulheres - Reprodução/Instagram

Cantor sertanejo é preso por seduzir e dar golpe em 26 mulheresReprodução/Instagram

Publicado 15/12/2023 16:03

O cantor sertanejo Wagner Oliveira, de 42 anos, foi preso nesta sexta-feira (15) durante a operação Eros, desencadeada pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia). O músico foi acusado de seduzir e aplicar golpes em 26 vítimas, deixando um prejuízo de quase R$ 1 milhão.

De acordo com o site "Metrópoles", o músico se envolvia com mulheres estabilizadas financeiramente, mas fragilizadas emocionalmente e que buscavam um casamento e construir uma família. Os alvos do “don juan sertanejo” também eram mães solteiras, entre 30 e 45 anos, com perfis em sites de relacionamento.

Após conversas pelo site, ele passava a se relacionar com as mulheres pelo Whatsapp. Wagner ainda teria usado diversos perfis em redes sociais e passava a usar pseudônimos para evitar que as vítimas se encontrassem.

O músico tinha como objetivo fazer com que as vítimas lhe emprestassem dinheiro e realizassem financiamentos de automóveis, deixando todas no prejuízo.