Wagner Oliveira é preso suspeito de aplicar golpes em 26 mulheres no DFReprodução/Instagram

Publicado 15/12/2023 16:35

Wagner Oliveira, de 42 anos, foi preso nesta sexta-feira (15) suspeito de estelionato por aplicar golpes, ao menos, em 26 mulheres. Ele teria lucrado mais de R$ 500 mil seduzindo vítimas em sites de relacionamento, mas o valor pode chegar a R$ 1 milhão com os casos que ainda não foram registrados.

Nas redes sociais, o suspeito usava diferentes perfis para convencer as vítimas e também se identificava como "Wagner" ou "Gui". Ele também se descrevia como cantor, mas em outros alegava ser um "executivo", "businessman" e envolvido com "negócios e finanças".

De acordo com as investigações, o suspeito tinha um padrão após atrair as vítimas: conversava com mulheres pelo WhatsApp para criar intimidade, prometia amor, fidelidade e realizar o sonho de constituir uma família. Quando as vítimas já estavam emocionalmente envolvidas, ele pedia dinheiro emprestado, financiamento e até que elas comprassem bens para ele.

O homem ainda prometia que devolveria o valor nos próximos dias. Segundo as vítimas, após ele conseguir o que queria, se tornava agressivo e passava a ofendê-las e ameaçá-las para não prestar boletim de ocorrência na polícia.

O site Metrópoles informou que o músico se envolvia com mulheres estabilizadas financeiramente, mas fragilizadas emocionalmente. Os alvos eram mães solteiras, entre 30 e 45 anos, com perfis em sites de relacionamento. O caso está sendo investigado pela 26º Delegacia de Polícia, em Samambaia Norte.

Até o momento, 26 vítimas já foram identificadas pela polícia. Os investigadores suspeitam que outras mulheres foram alvo de Wagner no DF e também em outros estados, especialmente em Goiás.